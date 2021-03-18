11-летний мальчик спрыгнул с 23 этажа, оставив предсмертную записку
Как передает Politeka.net, о произошедшем в российском Новочебоксарске сообщил Telegram-канал "Mash".
Все началось со спора Макара с неким Андреем. Пятиклассник решил выброситься с 23 этажа, оставив предсмертную записку, в которой обратился к родителям.
Свой поступок он аргументировал тем, что "дал слово пацана".
"Вы потом скажете, зачем ты сбросился с крыши, а я вам скажу — я дал слово пацана!", - говорится в тексте записки мальчика, которая оказала не предсмертной - сейчас за жизнь Макара борются врачи.
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