11-летний мальчик спрыгнул с 23 этажа, оставив предсмертную записку



Как передает Politeka.net, о произошедшем в российском Новочебоксарске сообщил Telegram-канал "Mash".



Все началось со спора Макара с неким Андреем. Пятиклассник решил выброситься с 23 этажа, оставив предсмертную записку, в которой обратился к родителям.

Свой поступок он аргументировал тем, что "дал слово пацана".

"Вы потом скажете, зачем ты сбросился с крыши, а я вам скажу — я дал слово пацана!", - говорится в тексте записки мальчика, которая оказала не предсмертной - сейчас за жизнь Макара борются врачи.



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