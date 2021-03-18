В Запорожье под окнами жилого обнаружили тело 7-летней девочки

Подробности случившегося сообщает местное издание "Голос Запорожья".

В сети начали ходить слухи, что сожитель женщины в состоянии алкогольного опьянения толкнул девочку из окна, но их опровергли в полиции.

"Предварительная причина смерти — падение с высоты собственной квартиры, расположенной на 9-м этаже многоэтажки. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 п.2 ст.115 «Умышленное убийство» УК Украины. По предварительным данным — это несчастный случай", - сообщили правоохранители.

Знакомые семьи говорят, что мама в дочке души не чаяла, а на момент трагедии ее не было дома.

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Отец умершей рассказал о последних словах дочери. Он отметил, что в тот злосчастный вечер она сидела на террасе со смартфоном в руках. Позвав ее в дом, ответила, что больше не зайдет туда.





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