В Запорожье под окнами жилого обнаружили тело 7-летней девочки
Подробности случившегося сообщает местное издание "Голос Запорожья".
В сети начали ходить слухи, что сожитель женщины в состоянии алкогольного опьянения толкнул девочку из окна, но их опровергли в полиции.
"Предварительная причина смерти — падение с высоты собственной квартиры, расположенной на 9-м этаже многоэтажки. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 п.2 ст.115 «Умышленное убийство» УК Украины. По предварительным данным — это несчастный случай", - сообщили правоохранители.
Знакомые семьи говорят, что мама в дочке души не чаяла, а на момент трагедии ее не было дома.
Довольная Лорак после отдыха в Стамбуле озадачила "новым" лицом: "Какие губы..."
Скромница Никитюк, живущая с меценатом, рассекретила свой райдер: "Чтобы вы не думали, что я..."
Роскошная Дженнифер Лопес в неприличном мини ослепила "достоинством" в декольте: "Лучшая..."
Ульянова из "Холостяка" превзошла Волочкову, раскинув ноги под пальмами: "Обожаю твои шпагаты"
"Стоял возле гроба ребенка": во время прощания Машенькой Борисовой произошел странный инцидент
Ранее мы сообщали, что на Закарпатье обнаружили повешенной 9-классницу.
Отец умершей рассказал о последних словах дочери. Он отметил, что в тот злосчастный вечер она сидела на террасе со смартфоном в руках. Позвав ее в дом, ответила, что больше не зайдет туда.
Напомним, пятерых школьниц срочно увезли на скорой среди бела дня: "купили в супермаркете..."
Портал Politeka сообщала, что семейная пара бросилась в огонь ради спасения дома от пожара спасатели пытались сделать все возможное.
Также на сайте Pоliteka мы писали, что выяснились детали трагедии с 16-летней Харьковской лицеисткой: "распылила на полотенце аэрозоль и надышалась им".