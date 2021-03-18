На Львовщине медсестра, которая попала в ковидное отделение вместе со своим мужем, покончила с собой

Как передает Politeka.net, подробности жуткого происшествия рассказали в сюжете "Надзвичайних новин" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

У работницы детской поликлиники заподозрили коронавирус и сразу же госпитализировали ее вместе с мужем в местную больницу. Но дождаться результатов ПЦР-теста она так и не успела.

Ночью она открыла окно и выпрыгнула прямо под приемный покоем.

Коллеги погибшей медсестры объяснить ее поступок не могут. По их словам, женщина улыбалась до последнего и подбадривала себя и мужа.



Мужчина первым и заметил пропажу жены в 4 часа утра. Он поставил на уши всю больницу.

Она не оставила предсмертной записки, но в том, что это именно самоубийство, в полиции не сомневаются.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.