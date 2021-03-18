Бойцовская собака едва не загрызла маленького ребенка

Как передает Politeka.net, об инциденте в российском Новосибирске сообщили на Telegram-канале "Mash Siberia".

Все произошло 16 марта. Девятилетний мальчик пошел гулять со своим щенком. Спускался по лестнице в подъезде дома и на первом этаже повстречал соседского стаффорда без намордника.

"В секунды пёс накинулся на ребёнка и повалил на пол. Рядом стояла хозяйка — она не оттащила собаку. Закончиться все могло очень плохо, но школьнику удалось встать, схватить своего щенка и дать дёру. А дама неспешно отряхнулась и вернулась домой", - говорится в сообщении.

Родители пострадавшего ребенка вызвали скорую. Сейчас ему каждый день делают перевязки, периодически — прививки от бешенства, и думают отвести к психологу.

Ранее мы рассказывали, что Каменском Днепропетровской области на девушку, которая гуляла со своей собакой, напало другое животное.

По ее словам, в то время, как девушка шла со своей собакой в магазин, к ней подбежал не очень крупный аксель.

Собаки сцепились. Девушка пыталась отогнать чужого пса и оттянуть своего, когда ее сзади атаковала другая взрослая собака и укусила ее за ногу.

Напомним, под Днепром ветеринары спасли собаку, которую хозяева принесли на усыпление: трогательные кадры.



