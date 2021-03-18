Мальчик которого спасли почти год назад от тяжелой формы коронавируса заболел повторно и умер
Как передает Politeka.net, трагические новости сообщил Геннадий Вацак на своей страничке в Facebook.
3-летний Павлик Лутковский попал в больницу на прошлой неделе с тяжелой пневмонией, низким весом и пролежнями. Его легкие были настолько поражены, что начали распадаться.
"Павлик уже на небесах. Пол часа назад ребенок умер в больнице, не приходя в сознание", — говорится в сообщении.
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Стоит отметить, что полиция уже начала следствие по факту ненадлежащего ухода за ребенком.
"Расследование было начато после обнародования информации в соцсетях и СМИ о том, что мальчика привезли в реанимационное отделение Могилев-Подольской больницы в крайне тяжелом состоянии, ослабленного, с критически малым весом, как следствие ненадлежащего ухода за ним со стороны матери", - говорится в сообщении.
На данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза.
Если вину мамы Павлика докажут, то ей грозит наказание до пяти лет заключения.
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