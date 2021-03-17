На Херсонщине нашли мертвым новорожденного ребенка

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции области в Facebook.

Все началось со звонка медсестры местной больницы к правоохранителям. Она сообщила, что к ним поступила женщина с кровотечением. При осмотре врачи выяснили, что она была на 33 недели беременности.
Более того, при ней не выявили ребенка.

Полицейские направились к месту жительства роженицы и в уличном туалете обнаружили тело новорожденного мальчика.
"Тело мальчика направили на судебно-медицинскую экспертизу, согласно выводам которой ребенок родился мертвым. Сама роженица сейчас находится в больнице. Известно, что женщина имеет мужа и двоих детей. По ее словам, она якобы не догадывалась о беременности", - говорится в сообщении.
Сейчас проводится выяснение всех подробностей жуткого инцидента.

Ранее мы рассказывали, что ребенок замерз насмерть из-за халатности родителей.

Годовалый мальчик самостоятельно вышел из дома через незапертую дверь, а затем его тело нашли на улице.

Обстоятельства инцидента выясняют следователи.

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