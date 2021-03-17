На Закарпатье ищут причастных к самоубийству 13-летней девочки
Так, на Закарпатье обнаружили повешенной 9-классницу, которая имела несколько аккаунтов в различных социальных сетях, передет "goloskarpat.info".
Вечером 3 марта Виноградовщину потрясла трагическая весть - в петле обнаружили школьницу. В селе Фанчиково это уже вторая странная смерть подростка за последние четыре месяца.
Согласно предварительной информации, умершую 9-классницу в петле обнаружил ее старший брат.
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Впоследствии, отец умершей рассказал о последних словах дочери. Он отметил, что в тот злосчастный вечер она сидела на террасе со смартфоном в руках. Позвав ее в дом, ответила, что больше не зайдет туда.
Ранее мы писали, на Волыни готовятся к наводнению
В области уже подтопило 25 тысяч гектаров пастбищ и сенокосов, в реках поднялся уровень воды, движение транспорта в затопленных селах практически остановилось,.
Коммунальщики утверждают, что в подтоплении виноваты сами люди, которые в свое время строили дома на опасных берегах реки Стоход.
"Если уровень воды еще на 20 сантиметров поднимется, будет подтопление самого здания. Здесь вина самих жителей, которые строятся там, где не нужно строиться", — убежден Виктор Крысько, начальник Любешовского эксплуатационного участка.
Напомним, продавщица потеряла работу из-за языкового закона, детали скандала: "на просьбу говорить на украинском ответила...".
Также Politeka писала, что в одесском магазине сцепились из-за украинского, видео: "мова – это говяжий язык".
Ранее Politeka сообщала, что в Одессе массово жалуются на обслуживание не на украинском: больше доносов только в Киеве и Львове.