В Верховной Раде задымился пульт депутата



Как передает Politeka.net, кадры с места опубликовал нардеп Ярослав Железняк на своем Telegram-канале (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)



"Досталось" депутату от партии "Голос" Леси Василенко - задымление произошло именно на ее рабочем месте.

На опубликованных кадрах видно, как из пульта для голосования, который вскрывает один из нардепов, валит дым.

Спикеру парламента Дмитрию Разумкову пришлось огласить перерыв на 15 минут для проветривания зала.

Видео инцидента здесь.

Стоит отметить, что это уже не первый похожий инцидент. Весной прошлого года в сессионном зале Верховной Рады произошло небольшое возгорание - задымился пульт для голосования народного депутата от "Слуги народа" Максима Ткаченко.

Тогда председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову пришлось объявить получасовой перерыв. В результате инцидента никто не пострадал и народные избранники вскоре смогли продолжить свою работу.

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