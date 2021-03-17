Мать жестко расправилась с малолетним сыном в РФ
Как передает Politeka.net, жуткие подробности инцидента в Курской области сообщили в Telegram-канале "Life shot".
Всё произошло в огороде около дома семьи на хуторе Заречье.
31-летнюю Анастасию Баулину разозлило, что сын рассказал мужу о её измене. За несколько дней до происшествия мальчик рассказал отчиму, что у его мамы была интимная связь с другим мужчиной.
Супруг решил обсудить это с Анастасией, но та, узнав, что о ее похождениях рассказал сын, вышла на улицу, подожгла ребёнка и не давала супругу его тушить.
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Отцу ребенка все-таки удалось вызвать врачей, но уже в больнице мальчик скончался.
Ранее мы рассказывали, что на Днепропетровщине двое маленьких детей получили ожоги 2-ой степени
По предварительной информации, дети полезли к плите, на которой стояла кастрюля с кипящей водой.
Судя по всему, малыши перевернули ее на себя. В результате годовалый мальчик получил ожоги 20% тела. Вода попала ему на голову и верхнюю часть туловища.
Напомним, маленькая украинка нырнула в только закипевшую воду.
Как сообщала Politeka, 4-х летний малыш получил 90% ожогов после игры со спичками, увы без вариантов.
Также Politeka писала, в Николаевской области взорвалась школа, есть пострадавший.