Мать жестко расправилась с малолетним сыном в РФ

Как передает Politeka.net, жуткие подробности инцидента в Курской области сообщили в Telegram-канале "Life shot".

Всё произошло в огороде около дома семьи на хуторе Заречье.

31-летнюю Анастасию Баулину разозлило, что сын рассказал мужу о её измене. За несколько дней до происшествия мальчик рассказал отчиму, что у его мамы была интимная связь с другим мужчиной.

Супруг решил обсудить это с Анастасией, но та, узнав, что о ее похождениях рассказал сын, вышла на улицу, подожгла ребёнка и не давала супругу его тушить.

Отцу ребенка все-таки удалось вызвать врачей, но уже в больнице мальчик скончался.

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По предварительной информации, дети полезли к плите, на которой стояла кастрюля с кипящей водой.

Судя по всему, малыши перевернули ее на себя. В результате годовалый мальчик получил ожоги 20% тела. Вода попала ему на голову и верхнюю часть туловища.

Напомним, маленькая украинка нырнула в только закипевшую воду.

Как сообщала Politeka, 4-х летний малыш получил 90% ожогов после игры со спичками, увы без вариантов.

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