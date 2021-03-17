В Тернополе авто наехало на коляску с 1,5-летним ребенком внутри

Об этом сообщает "ТСН".

По предварительным данным, жуткое ДТП произошло из-за того, что мать с коляской вышла на дорогу из-за припаркованного авто и не заметила автомобиля, который двигался по улице.

Не среагировал и водитель. В итоге авто сбило коляску, в котором была маленькая девочка.

Кроху сразу же доставили в больницу и оказали помощь. К счастью, малышка уже находится дома.

Водителя "Шкоды" проверили на содержания алкоголя в крови. Как оказалось, он был трезв.