В Тернополе авто наехало на коляску с 1,5-летним ребенком внутри

Об этом сообщает "ТСН".

По предварительным данным, жуткое ДТП произошло из-за того, что мать с коляской вышла на дорогу из-за припаркованного авто и не заметила автомобиля, который двигался по улице.

Не среагировал и водитель. В итоге авто сбило коляску, в котором была маленькая девочка.

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