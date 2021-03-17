В Тернополе авто наехало на коляску с 1,5-летним ребенком внутри
Об этом сообщает "ТСН".
По предварительным данным, жуткое ДТП произошло из-за того, что мать с коляской вышла на дорогу из-за припаркованного авто и не заметила автомобиля, который двигался по улице.
Не среагировал и водитель. В итоге авто сбило коляску, в котором была маленькая девочка.
Довольна Лорак после отдыха в Стамбуле озадачила "новым" лицом: "Какие губы..."
Аппетитная Дженнифер Лопес искусила идеальными "полушариями" в экстра-декольте: "Ангел!"
"Народ готовит самосуд": в селе, где нашли мертвой Машу Борисову, люди едва сдерживают себя
Участников "Голосу країни" уговаривают не доходить до финала, победитель раскрыл закулисье: "Тренеры совсем не такие..."
"Денег не хватало": заработки в Чехии закончились трагедией для украинской семьи, 3-летний малыш остался сиротой
Кроху сразу же доставили в больницу и оказали помощь. К счастью, малышка уже находится дома.
Водителя "Шкоды" проверили на содержания алкоголя в крови. Как оказалось, он был трезв.
Ранее мы рассказывали, что под Ровно пьяный водитель школьного автобуса, который перевозил детей в салоне транспорта, не справился с управлением и влетел в сугроб.
В микроавтобусе в момент происшествия было восемь детей. К счастью, никто из них серьезно не пострадал.
Кроме того мы писали, что в Киеве произошло ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке общественного транспорта в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.