Оборвалась жизнь врача-анестезиолога Волынского областного госпиталя ветеранов войны Владимир Масикова



Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке медучреждения.



"Прощание с врачом-анестезиологом Волынского областного госпиталя ветеранов войны Владимиром Масиковим начнется сегодня, 16 марта в 19 часов в нижнем храме Свято-Троицкого Собора в Луцке. Чин погребения - завтра, 17 марта в 12 часов. Похоронят Владимира Константиновича на кладбище села Змиенец", - говорится в сообщении.

В больнице, в которой работал Владимира Константинович, обеспечивают оказание квалифицированной консультационной и лечебной помощи в целях восстановления здоровья и утраченной трудоспособности: ветеранам и детям войны.

Украинцы выразили соболезнования родным и коллегам врача.



"Царствие ему небесное и земля да будет пухом", "Вечная память. Искреннее соболезнование родным. "Ему Царствие Небесное, а вам мужественно перенести эту утрату", - писали украинцы в сети.

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