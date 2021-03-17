В Чернигове юная украинка пыталась покончить жизнь самоубийством

Об этом, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сообщает УНИАН.

Ученица 9-го класса одной из местных школ наелась таблеток и была доставлена в неврологическое отделение местной детской больницы.

Дома у девочки полицейские обнаружили пустые упаковки от различных препаратов. Также известно, что мама пострадавшей просит не проводить проверку по данному факту.

Стоит отметить, что похожие случаи участили по территории всей Украины.

Ранее мы рассказывали о девочке с Сум, которая приняла 30 таблеток противовоспалительного препарата. Как рассказала мать 16-летней украинки, причиной такого поступка стала ее ссора с подругой.



Также в Днепре 9-классник наглотался таблеток и запил их алкоголем. Его обнаружили во дворе дома.

Причины такого поступка со стороны школьника пока неизвестны. Правоохранители выяснили, что его воспитывает бабушка, так как мать была лишена родительских прав.

Напомним, пятерых школьниц срочно увезли на скорой среди бела дня: "купили в супермаркете..."

Портал Politeka сообщала, что семейная пара бросилась в огонь ради спасения дома от пожара спасатели пытались сделать все возможное.

Также на сайте Pоliteka мы писали, что выяснились детали трагедии с 16-летней Харьковской лицеисткой: "распылила на полотенце аэрозоль и надышалась им".