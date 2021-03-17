В Хмельницком врачи вырезали мужчине глаз, поставив неправильный диагноз
Как передает Politeka.net, историю украинца рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Все произошло еще два года назад. По словам дочери Василия, местные врачи поставили отцу неправильный диагноз - язва роговицы. Оказывается, глаз у него был здоров, а отечность у была из-за опухоли, которая росла на протяжении 15-ти лет.
"Но опухоль проросла уже в горло, в правую ноздрю", — поделилась его дочь.
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В Институте нейрохирургии Василия прооперировали. Он чувствует себя оптимистично, но его ждет еще долгий период восстановления.
По словам медиков, у пациента были все симптомы того, что проблема не с глазом.
"Любой врач, в том числе семейный, такие базовые знания имеет и мог бы заподозрить. А в случае, если не понимает, то отправить на второе звено", — поделился заведующий отделением субтенториальной нейроонкологии Владимир Федирко.
Ранее мы рассказывали, что харьковчанин решился на операцию по исправлению искривления носовой перегородки, но лишился зрения.
Мужчина утверждает, что следовал всем инструкциям врача и противопоказаний к операции не было, но после обращения к офтальмологу, специалист подтвердил, что во время хирургического вмешательства ему обрезали глазной нерв.
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