В Хмельницком врачи вырезали мужчине глаз, поставив неправильный диагноз

Как передает Politeka.net, историю украинца рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Все произошло еще два года назад. По словам дочери Василия, местные врачи поставили отцу неправильный диагноз - язва роговицы. Оказывается, глаз у него был здоров, а отечность у была из-за опухоли, которая росла на протяжении 15-ти лет.

"Но опухоль проросла уже в горло, в правую ноздрю", — поделилась его дочь.

В Институте нейрохирургии Василия прооперировали. Он чувствует себя оптимистично, но его ждет еще долгий период восстановления.

По словам медиков, у пациента были все симптомы того, что проблема не с глазом.

"Любой врач, в том числе семейный, такие базовые знания имеет и мог бы заподозрить. А в случае, если не понимает, то отправить на второе звено", — поделился заведующий отделением субтенториальной нейроонкологии Владимир Федирко.



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Мужчина утверждает, что следовал всем инструкциям врача и противопоказаний к операции не было, но после обращения к офтальмологу, специалист подтвердил, что во время хирургического вмешательства ему обрезали глазной нерв.

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