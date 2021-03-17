Трагедией обернулись заработки в Чехии для двох граждан Украины

Тела мужчин обнаружили в бескислородном ангаре, где хранились яблоки. Они задохнулись газом, которым холодильники наполняют для хранения фруктов. Без отцов остались пятеро детей, пишет «Обозреватель».

Трагедия произошла 9 марта, погибшими оказались жители города Турка Львовской области: 30-летний Юрий Рабко и 31-летний Михаил Шуптар.

Михаил Шуптар

Юрий Рабко

Причиной смерти местные правоохранители назвали "несанкционированное проникновение" в помещение. При этом родственники погибших не верят, что опытные работники с большим опытом могли пренебречь техникой безопасности и залезть в камеру.

Тела мужчин еще не доставили в Украину.

У Михаила осталось двое детей, 10-летний сын и 2-летняя дочь. Его жена сейчас оформляет документы, чтобы вернуть тело мужа на родину.

На заработки в Чехию Шуптар ездил около 10 лет и работал легально. Обычно он трудился там до 6 месяцев, а потом на некоторое время возвращался домой, проводил время с детьми и женой.

"Для нас это огромная потеря. Михаил мой младший брат, мы вместе с ним росли. Хотя по возрасту он младше, но для меня он скорее был старшим. Все время рядышком, вместе", – говорит сестра Надежда.

"Они с супругой все начинали с нуля. Сначала вместе ездили на заработки, пока родители могли приглядывать за их сыном. Потом Миша отправлялся туда один, а Иванка работала тут, бухгалтером. Он старался заработать денег для семьи. Они строили дом, уже закончили его. Уже все есть и в доме. Они мечтали уже жить тут, в Украине, фактически только начали жить для себя",– рассказывает родственница погибшего.

В семье поражены случившимся. Родные не верят, что Михаил мог полезть в холодильную камеру, зная об опасности.

"Как они могли там закрыться? Миша ведь давно работает на том предприятии. Он опытный человек, прекрасно знает ту технологию. К тому же он был очень ответственным, и он бы никогда туда не полез. Говорят, что мол они пошли за яблоками. Но Миша достаточно зарабатывал, он мог просто там выписать эти яблоки себе, а не лезть за ними", – говорит сестра.

У Юрия тоже осталась семья и трое детей.

Родные не хотят общаться с журналистами.

"Нам ничем уже не поможешь, а тем более Юре. Люди ездят туда на заработки, потому что им нужно кормить семьи. И я ездила, брата сейчас похороню и снова поеду, потому что у меня дети, их нужно чем-то кормить", – написала сестра погибшего.

Напомним, заработки в Чехии закончились трагедией для украинской семьи, 3-летний малыш остался сиротой.

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