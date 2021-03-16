На детской площадке во Львове разгуливали подростки с оружием
Как передает Politeka.net, об инциденте рассказал Ростислав Макух в Facebook.
По его словам, произошло все вечером 15 марта. Группа молодых людей запугивала детей на детской площадке по адресу ул. Лысенко 25 - 27 предметом похожим на пистолет.
"Кроме того один ребенок получил незначительную травму в области ключицы из-за верхней одежды (куртку и свитер). Пистолет вероятно пневматический или на пули Флобера. Полицию не вызвали в связи, что там были только дети, а молодые люди быстро скрылись. Будьте внимательны", - поделился мужчина и прикрепил фото и видео, судя по всему, снятых именно на месте происшествия.
Горожане были крайне возмущены увиденным:
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"Нет слов, а дальше будет? Бандюки", "Если не вызвали полицию, то и не нужно об этом писать. Наглядный разбой, а они полицию не вызывали", "Ужас !!! В первую очередь виноваты родители, потому что дети сами себе бы такое не купили. Воспитание", "Дети имеют доступ к информации и хорошо знают о своей безнаказанности. Должны быть изменения в законодательстве, должны быть исправительные учреждения закрытого типа со строгой дисциплиной воспитания. Воинский и патриотический обучение", - писали в комментариях под постом.
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