В больнице Запорожской области произошло ЧП
Инцидент произошел в Мелитополе, что в Запорожской области.
В городской больнице свёл счеты с жизнью пациент лор-отделения. Мужчина повесился просто в здании больницы. Как сообщают источники, случилось это после того, как человек узнал неутешительный диагноз, передает "Голос Запорожья".
В больницу прибыли сотрудники полиции для выяснения всех подробностей.
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Ранее мы писали, что в областной больнице произошла драка
Инцидент произошел в Закарпатской областной клинической больнице имени Андрея Новака.
Пациент рассказал, что врач отказывался проводить осмотр, из-за этого между мужчинами завязался конфликт, который перерос в драку.
Успокаивали агрессивного пациента несколько медработников. На место происшествия прибыла полиция и забрала нарушителя.
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