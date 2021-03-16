В больнице Запорожской области произошло ЧП

Инцидент произошел в Мелитополе, что в Запорожской области.

В городской больнице свёл счеты с жизнью пациент лор-отделения. Мужчина повесился просто в здании больницы. Как сообщают источники, случилось это после того, как человек узнал неутешительный диагноз, передает "Голос Запорожья".

В больницу прибыли сотрудники полиции для выяснения всех подробностей.

Скорая помощь, фото: скриншот You Tube

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Ранее мы писали, что в областной больнице произошла драка

Инцидент произошел в Закарпатской областной клинической больнице имени Андрея Новака.

Пациент рассказал, что врач отказывался проводить осмотр, из-за этого между мужчинами завязался конфликт, который перерос в драку.

Успокаивали агрессивного пациента несколько медработников. На место происшествия прибыла полиция и забрала нарушителя.