В больнице Запорожской области произошло ЧП

Инцидент произошел в Мелитополе, что в Запорожской области.

В городской больнице свёл счеты с жизнью пациент лор-отделения. Мужчина повесился просто в здании больницы. Как сообщают источники, случилось это после того, как человек узнал неутешительный диагноз, передает "Голос Запорожья".

В больницу прибыли сотрудники полиции для выяснения всех подробностей.

Ранее мы писали, что в областной больнице произошла драка

Инцидент произошел в Закарпатской областной клинической больнице имени Андрея Новака.

Пациент рассказал, что врач отказывался проводить осмотр, из-за этого между мужчинами завязался конфликт, который перерос в драку.

Успокаивали агрессивного пациента несколько медработников. На место происшествия прибыла полиция и забрала нарушителя.