На Львовщине медсестра покончила жизнь самоубийством



О трагическом происшествии в центральной районной больницы Каменка-Бугская рассказали в "ТСН".



По предварительной информации, 15 марта больная на коронавирус 37-летняя медсестра выбросилась из окна больницы. Она была пациенткой ковидного отделения.

Женщина лечилась в ковидном отделении. Также она работала медсестрой в первичной помощи.

"Около 4:00 утра в полицию поступило сообщение о том, что из окна третьего этажа, из палаты, выпала женщина. Установлено, что она там находилась на лечении. Погибшая — это местная жительница в возрасте 37 лет. Открыто производство с пометкой "самоубийство"", - рассказали в полиции.

Ранее похожий трагический случай произошел в украинской столице.

С 6-го этажа городской клинической больницы №4 выпрыгнула женщина. Увы, смерть наступила мгновенно. Правоохранители сейчас находятся на месте и выясняют все обстоятельства смерти женщины.

Напомним, пятерых школьниц срочно увезли на скорой среди бела дня: "купили в супермаркете..."

Портал Politeka сообщала, что киевские подростки устроили "таблеточный челендж": в больницу попали еще несколько детей.

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