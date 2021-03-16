На Львовщине медсестра покончила жизнь самоубийством
О трагическом происшествии в центральной районной больницы Каменка-Бугская рассказали в "ТСН".
По предварительной информации, 15 марта больная на коронавирус 37-летняя медсестра выбросилась из окна больницы. Она была пациенткой ковидного отделения.
Женщина лечилась в ковидном отделении. Также она работала медсестрой в первичной помощи.
"Около 4:00 утра в полицию поступило сообщение о том, что из окна третьего этажа, из палаты, выпала женщина. Установлено, что она там находилась на лечении. Погибшая — это местная жительница в возрасте 37 лет. Открыто производство с пометкой "самоубийство"", - рассказали в полиции.
Ранее похожий трагический случай произошел в украинской столице.
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