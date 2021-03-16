В Тернополе учительница избыла малолетнего школьника
Об инциденте в одной из гимназий города рассказали в местном издании "20 хвилин. Тернопіль".
Все произошло 12 марта. По словам родственников пострадавшего 7-классника, нетрезвая учительница физкультуры набросилась на него и била головой о стену.
Педагогу якобы не понравилось то, что один из школьников сказал ей что-то обидное.
"Учительница физкультуры пришла в школу навеселе. Какой-то малый ей что-то сказал, она начала кричать, закрыла спортзал изнутри и начала того парня бить головой о стену. Дети подняли крик. Сбежались учителя, дирекция и т. д. Выламывали двери", — поделилась одна из родственников учеников, которые учатся в этой гимназии.
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В учебном заведении пока не сообщают подробности инцидента, а в полиции выясняют, что же произошло на уроке в тот день.
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