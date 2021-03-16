Ребенок на Винничине попал в больницу из-за осложнений после коронавируса
Как передает Politeka.net, о 3-летнем Павлике Лутковском из Винницкой области рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Мальчик заболел коронавирусом еще в прошлом году. Тогда медикам удалось спасти ребенка, несмотря на страшное поражение легких. Он пережил клиническую смерть, а потом две недели находился под капельницами без сознания.
Из-за осложнений от вируса, Павлик перестал ходить и говорить и снова оказался в больнице, да еще и с критически низким весом.
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"Вес — 13 кг. Если хотите спросить, какой должна быть, то примерно 18 кг. Он худой, можно сказать высушенный. Причиной может быть то, что он болел в течение нескольких дней", — пояснил врач-реаниматолог.
С ним в больнице постоянно находится мать, пока бабушка сидит дома с четырьмя детьми.
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