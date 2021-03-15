От коронавируса умер легендарный харьковский врач

Об этом сообщил анестезиолог Харьковской "инфекционки" Владимир Корсунов.

Заведующий отделением вирусных гепатитов Харьковской областной инфекционной больницы Дмитрий Пеньков умер в субботу 13 марта.

"Вчера от осложнений "короны" ушел в вечность еще один врач, Дмитрий Борисович Пеньков, искренний, профессиональный человек. Светлая ему память", - написал Корсунов.

Дмитрий Пеньков проработал в инфекционке 25 лет, с 2014 года был заведующим областного специализированного гепатологического центра областной инфекционной больницы.

Ранее мы писали, что в Ужгороде и Черновцах - тяжелая ситуация с коронавирусом

В больницах не хватает свободных мест, а врачи отмечают рост количества тяжелых случаев и смертности.

Семейный врач Виктор Петров из Ужгорода назвал ситуацию в городе сложной.

"Сегодня мне не удалось положить пациентов в стационар, тех, которые требовали госпитализации. К несчастью, они сейчас находятся дома, на кислородных концентраторах. И слава богу, что удалось обеспечить их хотя бы этим необходимым оборудованием, чтобы они могли дышать", – рассказал медик.

В Черновцах, как рассказала врач скорой помощи Алиса Грищенкова, также сложная ситуация.

"Завтра мне на работу, а я не уверена, будет ли куда везти пациентов. Но... какие-то варианты, альтернативы мы ищем всегда", – сказала Алиса .

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".