Беременная украинка избавилась от своих детей

Как сообщили в прокуратуре области, 31-летняя женщина на шестом месяце беременности самостоятельно приняла медицинский препарат, вызвав искусственные роды, а тела новорожденных двойняшек спрятала в сарае.

О преступлении полицейским рассказала односельчанка, которая рассказала, что у женщины, которая долгое время была беременной, признаки беременности исчезли, но новорожденных никто не видел.

Женщину еще раньше лишили родительских прав в отношении семерых детей.

Расследуется уголовное производство по факту убийства матерью своих новорожденных детей (ст. 117 УК Украины).

Ранее мы писали, что в областной больнице произошла драка

Инцидент произошел 5 марта в Закарпатской областной клинической больнице имени Андрея Новака.

Пациент рассказал, что врач отказывался проводить осмотр, из-за этого между мужчинами завязался конфликт, который перерос в драку.

Успокаивали агрессивного пациента несколько медработников. На место происшествия прибыла полиция и забрала нарушителя.