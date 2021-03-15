Беременная украинка избавилась от своих детей
Как сообщили в прокуратуре области, 31-летняя женщина на шестом месяце беременности самостоятельно приняла медицинский препарат, вызвав искусственные роды, а тела новорожденных двойняшек спрятала в сарае.
О преступлении полицейским рассказала односельчанка, которая рассказала, что у женщины, которая долгое время была беременной, признаки беременности исчезли, но новорожденных никто не видел.
Женщину еще раньше лишили родительских прав в отношении семерых детей.
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Расследуется уголовное производство по факту убийства матерью своих новорожденных детей (ст. 117 УК Украины).
Ранее мы писали, что в областной больнице произошла драка
Инцидент произошел 5 марта в Закарпатской областной клинической больнице имени Андрея Новака.
Пациент рассказал, что врач отказывался проводить осмотр, из-за этого между мужчинами завязался конфликт, который перерос в драку.
Успокаивали агрессивного пациента несколько медработников. На место происшествия прибыла полиция и забрала нарушителя.
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