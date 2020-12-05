Украинец похвастался неожиданной находкой в зимнем лесу

Так, в Facebook опубликовал фото Сергей Газуда.

На Закарпатье посреди снега находят грибы. Закарпатец не признается, где посреди снега смог их найти, но уверяет, что грибы он нашел 4 декабря.

"Закрыл сезон", - подписал фото и видео Сергей.

Ранее мы писали, что в Харьковской области женщина нашла в своем дворе жуткую находку

Об этом рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В Кегичивском районе женщина нашла на своем дворе ящик с боеприпасами.

«Вызов по поводу чрезвычайной ситуации поступил в службу «103» 3 декабря 13:16. К счастью от опасной находки никто не пострадал. Бригада ЭМП, провела осмотр и предоставила на месте необходимую медицинскую помощь», - рассказали в пресс-службе Центра.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.