Украинец похвастался неожиданной находкой в зимнем лесу
Так, в Facebook опубликовал фото Сергей Газуда.
На Закарпатье посреди снега находят грибы. Закарпатец не признается, где посреди снега смог их найти, но уверяет, что грибы он нашел 4 декабря.
"Закрыл сезон", - подписал фото и видео Сергей.
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Ранее мы писали, что в Харьковской области женщина нашла в своем дворе жуткую находку
Об этом рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
В Кегичивском районе женщина нашла на своем дворе ящик с боеприпасами.
«Вызов по поводу чрезвычайной ситуации поступил в службу «103» 3 декабря 13:16. К счастью от опасной находки никто не пострадал. Бригада ЭМП, провела осмотр и предоставила на месте необходимую медицинскую помощь», - рассказали в пресс-службе Центра.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.