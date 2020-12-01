Певица Анна Корсун, известная как MARUV, вогнала в краску телеведушего Ивана Урганта неожиданным жестом

28-летняя артистка рассказала о забавном случае в программе "Вечерний Ургант" на YouTube-шоу «Блеф», передает "СтарХит".

Анна неожиданно для себя вручила трусики Ивану. Последний, надо отдать ему должное, нарядился под стать MARUV, и сидел напротив певицы в латексе, когда в один момент заявил: "Я не могу слишком сильно смеятся, потому что латекс может порваться..."

Певица тут же нашлась с ответом: "У меня есть для вас страховочка - трусики... У меня просто такое хобби - я даю всем по трусикам", - сказала она, вытащила латексные плавки откуда-то из зоны декольте, расправила и потрясла ними перед носом изумленного Урганта.

"Я с удовольствие приму... Их кто-то носил?", - неожиданно поинтересовался Иван, а Анная ответила: "Да, но они стиранные", после чего оба прыснули от смеха.

Пользователи не удержались, чтобы не прокомментировать:

"Скромненькая такая вся, застенчивая, тургеневская... в чулочках"

"Она как-будто вся из ног состоит!"

"Солнце встало. Я думал Ургант скажет и не только солнце 🤣"

"Четкая деваха, кто бы что не говорил, без комплексов и веселая )"

"На сцене брутальная дама, а в жизни одна милота🤗😘"

Позднее MARUV призналась, что пожалела о столь экстравагантном и поспешном подарке

«Недавно я была в «Вечернем Урганте» и подарила Ивану ношеные трусики. Их забрал Дима Хрусталев. Мне просто сказали перед выходом: «Возьми что-то с собой». Это были мои концертные труханы. Еще жалко было отдавать, честно. Потому что планировалось выступление, а я осталась без латексных трусов. Как от сердца оторвала», — разоткровенничалась Корсун на YouTube-шоу.

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео.

Также Politeka сообщала, что горячая MARUV потрусила прелестями на камеру без белья.