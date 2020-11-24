В Украине собираются запустить слежку за больными китайским вирусом

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что для это прежде всего нужно внести изменения в законодательство. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова".

Отмечается, что в странах, где с пандемией борются успешно, следят за изоляцией зараженных и контактных лиц. Прежде всего речь идет об азиатских странах: Китае, Сингапуре и Южной Кореи.

«Эти страны имеют другое законодательство. Что касается Украины, то сейчас Министерство цифровой трансформации разрабатывает с нашим участием механизмы отслеживания и отправки инфицированных и контактных людей на самоизоляцию. Но я думаю, что это потребует соответствующих изменений в наше законодательство, и достаточно существенных», – заявил министр.

Он добавил, что Минздрав будет готовить, подавать и обсуждать с обществом эти изменения.

Как пояснил Степанов, изменения в законодательство необходимы, поскольку:

должен быть доступ к персональным данным;

нужно, чтобы это происходило в автоматическом режиме, поскольку теоретически не хватит эпидемиологов, которые кого-то будут обзванивать.

"Мы будем готовить эти изменения и обсуждать с вами, когда будет сформирована концепция отслеживания больных. Но я хочу подчеркнуть, что это работало исключительно в азиатских странах, но с точки зрения эпидемиологии, это правильно", - заявил Степанов.

Как в целом будет происходить весь процесс:

Человек заболел коронавирусом.

Он условно имел примерно 50 человек контактных.

Каждому из них должно прийти СМС.

После все должны сразу пойти на самоизоляцию.

Должно быть и соответствующее наказание, если кто-то не пойдет на самоизоляцию.

Инициативу активно комментируют украинцы. Мнения по данному поводу разошлись.

«Меня удивляло, почему система отслеживания не запускают... Google и Apple уже и систему мониторинга специальную сделали, и США, Канада и ряд европейских стран сразу начали использовать их ресурс... Но у нас, у нас свой особый путь», «Почему бы четко не заявить - локдаун из числа Х, готовьтесь спокойно, запасайтесь продуктами и завершайте свои дела, пишите завещания. Из числа Х все на жестком локдауне, а государство усиленно атакует ковид тестированием», - пишут в Сети.

«Зачем так далеко? В Словакии работает эта система - а это соседка Украины», «в странах Азии прежде всего тестирования на каждом шагу, а не как у нас, все бабло украли и ходы ищи где тест сделать», «У нас на такие идеи однозначно будет сопротивление. Потому что вирус пройдет, а отслеживания неудобных для власти граждан останется. Даже под страхом расстрела ничего не поставлю в свой телефон», - комментируют идею украинцы.

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