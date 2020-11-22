Известная модель Кендалл Дженнер предстала перед пользователями сети в откровенных образах

Как сообщает Politeka.net, Кендалл Дженнер – одна из самых популярных моделей в мире, которая любит быть откровенной со своими подписчиками.

Она регулярно снимается в соблазнительных фотосессиях, демонстрируя свое обнаженное тело во всей красе. Кроме того, она является успешной бизнес-вумен, выпуская косметику собственного бренда. На этот раз фанаты знаменитости засветили в Instagram горячее фото красотки.

Кендалл примерила бикини сочного апельсинового оттенка в ассиметричный рисунок, которое едва прикрывало ее аппетитное тело, ведь было на тонких завязках. Пышная грудь, роскошные бедра, длинные ноги и тонкая талия красавицы вызвали настоящее волнение. Ведь модель выглядит просто чудесно.

Она позирует, стоя у двери в ванную комнату, ее рука поднята вверх, а нога выгнута вперед.

Тут же отозвалась многомиллионная армия фанатов Дженнер, пользователи сети оставили для нее множество комплиментов.

"Самая КРАСИВАЯ женщина ❤️", "Афродита", " Драгоценная💋 ♥ ️🔥", "", "Почему ты так похож на ангела😭", "Эй, это очень чувственно😘😘😘", "Сладких снов прекрасной даме", "Спокойной ночи!! Какое маленькое тело !!! 😻😻", "Королева мира 😍😍".

Напомним, что Кендалл Дженнер показала роскошную фигуру в коротком топе.

Как сообщала Politeka, Кендалл Дженнер без зубов напугала внешним видом.

Также Politeka писала, супермодель Кендалл Дженнер полностью разделась для фото.