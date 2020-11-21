Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала пикантный снимок с подругой

Как передает Politeka.net, свежими кадрами чемпионка поделилась на своей страничке в Instagram.

26-летняя спортсменка регулярно радует своих фанатов публикациями в соцсетях.

На этот раз Элина в копании подруги показала, как выглядит идеальное субботнее утро. На опубликованном фото девушки позировали на балконе с бокалами шаманского, а облачились красотки лишь в халаты.

Публикация лучшей теннисистки Украина за считанные часы собрала сотни лайков и восторженных комментариев, а многие даже не смогли понять, кто из двух девушек на фото Эллина.



"Клас", "Я не знал, что у тебя есть близняшка", "А кто из вас Элина?", "Боже, влюбилась в эту фотку. Мои самые любимые крошки", "Быть чемпионом и номер 1 в мире это большой труд. Увы",- писали под постом спортсменки.

Ранее Свитолина поделилась снимком, на котором позировала в шикарном вечернем платье.

Оригинальный верх из бежевого кружева интересно сочетался в наряде с шелковой юбкой нежного оттенка, а глубокий вырез позволили теннисистке засветить свою подтянутую ножку.

Напомним, неотразимая Свитолина в экстра-мини показала тату на пикантном месте, горячие кадры: "Ох, прямо...".

Как сообщала Politeka, Свитолина показала, чем занимается во время карантина, видео.

Также Politeka писала, что роскошная Элина Свитолина поразила внешностью на корте: "Краса и гордость Украины".