Известный целитель скончался от китайского вируса в Запорожье

За несколько дней до этого Виктора Громова госпитализировали в инфекционную больницу в тяжелом состоянии, сообщает МИГ.

2 ноября он отпраздновал свой день рождения, а 4 ноября ему стало плохо, 8 числа он попал в инфекционную больницу и уже через три дня (прим. - 11 ноября) его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 12 ноября Виктора Громова не стало.

Напомним, целитель призывал не паниковать из-за распространения вируса.

"Паника страшнее вируса. Люди сейчас растеряны, не совсем понимают, что происходит, почему все закрыто, почему введены строгие ограничительные меры. Мало того, многие лишились работы, потеряли в связи с этим уверенность в будущем. А неизвестная болезнь, которая стремительно накрыла практически все страны мира, просто шокирует — сообщение о распространении вируса выводят из себя, держат в страхе. А от него до паники полшага. А паниковать нельзя. В панике человек беззащитен, уязвим. Как физически, так и духовно", — говорил недавно целитель в одном из интервью.

При этом он не отрицал необходимости соблюдать меры предосторожности.

«…особо опасен он [вирус] будет, как минимум, до нового года. Защищаться от него поэтому обязательно нужно. Каким образом? Носить маски. И менять их постоянно. Конечно же, нужно мыть руки», - говорил целитель.

Отметим, что Министерство здравоохранения Украины ожидает спада заболеваемости китайским вирусом на 15 - 20% через две недели, когда должен подействовать введенный "карантин выходного дня".

Виктор Громов родился с церебральным параличем. Родители испугались неизлечимо больного сына и бросили его в интернате. Виктор провел свое детство в Верхнеднепровском интернате в Днепропетровской области. Затем жил и практиковал в Запорожье.

К Виктору Громову на протяжении многих лет, ежедневно обращались десятки людей, среди них знаменитости — политики и звезды шоу-бизнеса. Среди его клиентов были Филипп Киркоров, Андрей Данилко, Виталий Кличко, Андрей Григорьев-Аполлонов, Наталья Крачковская и другие.

Отметим, Филипп Киркоров не раз лечился у украинского целителя. Виктор Громов лечил артиста после сердечного приступа в 2011 году, а также предсказал рождение дочки и сына. Как известно, у Киркорова двое детей Алла-Виктория и Мартин.

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