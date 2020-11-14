Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала невероятные кадры своих тренировок
Соответствующее видео размещено в Инстаграм-аккаунте спортсменки, передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)
Известная легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину Марина Бех-Романчук, сейчас находится в Турции, где совмещает приятное с полезным. Призерка чемпионата мира не только отдыхает и загорает на пляже, но также усиленно тренируется на стадионе.
Так, Марина показала, как прыгает через барьер. На ней были одеты черные спортивные шортики и короткий топ, которые демонтрировали мускулистую и подтянутую фигуру красотки.
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«На этот раз чуть выше 🤞🏼 Мне это нравится 😌», - написала спортсменка.
Фанаты пришли в восторг и спросили Марину, какая высота у препятствия.
"Удивительная женщина", "Вы летите 👊🏼👌🏽 Какая высота на препятствиях?", "Отлично", "Круто", "Ваууу", "Очень хорошо", - пишут в сети.
До этого Бех-Романчук позировала в купальнике возле воды.
На фото красотка позирует в бикини на веревочках, находясь у кромки бассейна. Образ Марина дополнила стильными очками, а на руке можно увидеть браслет отеля. Девушка только плавала, ведь можно заметить, что Бех еще не обсохла. Романчук на одном фото держалась руками за край, а на втором - поправляла очки.
Напомним, что Бех-Романчук устроила жаркую разминку, мотивирующие кадры
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