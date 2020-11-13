Андрей Данилко не понимает, зачем артистам показывать свое жилье

Об этом он рассказал в интервью журналистам после того, как в сети появились снимки из квартиры, которая якобы принадлежит украинской звезде.

Данилко с юмором отреагировал на "сенсацию" и заявил, что никогда бы не купил такую "безвкусицу".

"И особняк какой-то ужасный. Я прекрасно знаю квартиру, о которой написано. Это третий этаж, не буду говорить, на каком живу я. И эта квартира, по-моему, в аресте", - добавил он.

По словам Андрея Данилко, он живет скромно по своим меркам, и у него дома не бывает посторонних людей. Более того, он считает нескромным поступком показывать всем свое жилье.

Данилко также заявил, что покажет свое жилье, если у тебя появится такое желание.

"Понимаю, что может быть интересно (посмотреть, где живет артист - ред.). Но если захочу, сам покажу. Часть квартиры или вид из окна. У меня очень хороший вид из окна, это правда. Но у меня все достаточно скромно и сдержано", - предупредил музыкант.

Звезда лишь признал, что живет в доме, где расположена фейковая квартира.

"Я действительно живу в этом доме. Но никто не знает, где именно", - резюмировал он в интервью журналистам.

Ранее СМИ писали о том, что квартира Андрея Данилко якобы вся в позолоте, в ней 12 комнат и целых три этажа.

Этим жильем, как утверждают журналисты, Данилко якобы обзавелся еще 10 лет назад. Рассказали даже о стоимости апартаментов - на тот момент артист якобы "отвалил" за элитное жилье $1,2 млн. В квартире аж шесть санузлов и три ванных. Но и на этом "богатства" Данилко не заканчиваются - СМИ также приписали ему роскошный 4-этажный особняк в Буче.

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