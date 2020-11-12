Раскрыты нововведения осеннего призыва в армию в условиях карантина

Об этом информирует тематическое издание АрмияInform.

По информации полковника ВСУ Николая Качаненко, карантинное зонирование никак не влияет на проведение осеннего призыва в армию.

Сейчас молодые призывники, которые прибывают на территорию военной части, сперва отправляются на 14-дневную обсервацию.

Качаненко также подчеркнул, что если в каком-то регионе поезда не останавливаются из-за расположения в "красной" зоне, то призывников везут на другую станцию, откуда их доставляют транспортом в воинскую часть.

Призывники, которых отправили на 14-дневную обсервацию, не будут контактировать с другими военнослужащими, которые уже находятся в расположении. Такие молодые люди будут проживать отдельно, а питание с учебой у них будет проходить в другое время.

Если у призывников проявятся первые симптомы респираторного заболевания, то его немедленно доставят в медицинское учреждение.

Ранее мы рассказывали, что осенний призыв на срочную службу в армию уже стартовал в Украине 1 октября и продлится до 31 декабря.

Срок службы в рядах ВСУ составляет 18 месяцев для юношей без высшего образования и 12 месяцев - для призывников со степенью бакалавра или магистра.

В армию будут призывать молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований для отсрочки или освобождения от службы.

Напомним, что в Украине хотят сократить количество призывников: кого теперь будут отправлять в армию.

Как сообщала Politeka, в Украине стартовал осенний призыв: кого отправят в армию и что грозит уклонистам.

Также Politeka писала про осенний призыв в Украине: сколько украинцев забрали на срочную службу.