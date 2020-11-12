Раскрыты нововведения осеннего призыва в армию в условиях карантина
Об этом информирует тематическое издание АрмияInform.
По информации полковника ВСУ Николая Качаненко, карантинное зонирование никак не влияет на проведение осеннего призыва в армию.
Сейчас молодые призывники, которые прибывают на территорию военной части, сперва отправляются на 14-дневную обсервацию.
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Качаненко также подчеркнул, что если в каком-то регионе поезда не останавливаются из-за расположения в "красной" зоне, то призывников везут на другую станцию, откуда их доставляют транспортом в воинскую часть.
Призывники, которых отправили на 14-дневную обсервацию, не будут контактировать с другими военнослужащими, которые уже находятся в расположении. Такие молодые люди будут проживать отдельно, а питание с учебой у них будет проходить в другое время.
Если у призывников проявятся первые симптомы респираторного заболевания, то его немедленно доставят в медицинское учреждение.
Ранее мы рассказывали, что осенний призыв на срочную службу в армию уже стартовал в Украине 1 октября и продлится до 31 декабря.
Срок службы в рядах ВСУ составляет 18 месяцев для юношей без высшего образования и 12 месяцев - для призывников со степенью бакалавра или магистра.
В армию будут призывать молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований для отсрочки или освобождения от службы.
Напомним, что в Украине хотят сократить количество призывников: кого теперь будут отправлять в армию.
Как сообщала Politeka, в Украине стартовал осенний призыв: кого отправят в армию и что грозит уклонистам.
Также Politeka писала про осенний призыв в Украине: сколько украинцев забрали на срочную службу.