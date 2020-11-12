Девушке пришлось рожать перед входом в больницу из-за загруженности учреждения и положительного теста на китайский вирус

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Схватки у Евгении Киркич начались ночью, но вести жену мужу Александру пришлось в больницу в Черкасской области, где принимают пациентов с китайским вирусом.

По дороге в клинику мужчина дозвонился к врачу, который должен был принимать роды до положительного теста, а та сообщила о ситуации своей коллеге в больнице, куда направлялась пара. Несмотря на все усилия, двери в отделение были закрыты.

"У меня уже доходило до истерики: кричать не было смысла, здесь никто не открывает. Мы звонили, я трижды бегал к девушкам на другой вход, они также ничем не помогли. Я просил о помощи, у меня жена рожала. Здесь в плаценте все. Я ее перестирал и в ней пришел", - с тревогой вспоминает Александр.

Вместо пеленок мужчина начал расстилать свою куртку и роды принимали прямо на ступеньках. А двери клиники распахнулись в момент, когда ребенок уже был на руках отца.

"Бригада вышла с инвалидной коляской, я не понимаю, чем они думали, выбирая такую ​​коляску. Она не могла сесть, она была в штанах, штаны приспущены, ребенок в руках, плацента не перерезана, она не могла сесть. Они неспешно пошли. Знаете, что меня больше всего удивило Все были очень медленные, за исключением врача, которая ехала. Все были очень медленные, никто не спешил, у всех все было хорошо", - продолжил Александр, рассказывая о халатности медиков.

Но врачи все обвинения отбрасывают и уверяют, что в случившемся виновата якобы семейная пара, которая самостоятельно приехала в больницу и направилась сразу в корпус для больных китайским вирусом.

Пуповину, как рассказывают в больнице, перерезали уже в родильном зале, открытия которой роженица ждала, лежа на сломанной каталке. Сейчас девушка с ребенком под присмотром врачей.

"Какой ужас ... Слава Богу ,что без негативных последствий закончилось . Здоровья всем", "У них ещё язык поворачивается оправдываться", "Стыдно за страну", "Позор медикам. Работать не хотят. Вымогатели. Деньги надо зарабатывать, а не кляньчить", "Позор врачам и нашему правительству", "21 век... рожаем под кустом. Позорище. Муж молодец", - поддержали украинцы семейную пару в комментариях.

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