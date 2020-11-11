Долго о нем ничего не слышали

Британский актер Руперт Гринт, который стал известным благодаря роли Рона Уизли в фильме о Гарри Поттере, показал свою дочку

Как пишет Politeka.net, 32-летний Руперт решился на смелый поступок. Он зарегистрировался в Инстаграм, опубликовав там единственный снимок с дочкой. Судя по подписи к фото, актер сделал это ради того, чтобы показать малышку всему миру.

«Привет, Instagram! Я опоздал всего на 10 лет, но вот я здесь. Я здесь, чтобы представить вам Венсдей Джи Гринт», - подписал фото Гринт.

На фото заросший Руперт держал на руках малышку, одетую в розовый костюмчик. На голове у гордого отца красовалась кепка.

В комментариях Гринт собрал массу приятных слов и поздравлений в свой адрес.

«Легенда прибыла», «Уизли - наш король! Добро пожаловать, Руперт!», «Король наконец прибыл», «Привет, Руперт! Как прекрасна твоя семья! Желаю вам очень мирной жизни», «Это сделало мой день намного лучше», - пишут пользователи сети.

Как известно, Руперт Гринт после окончания «Гарри Поттера» не может похвастаться крутыми проектами. Он периодически снимается в кино и сериалах, но ни одна из картин не повторила успеха саги. С 2011 года Гринт встречается с Джорджией Грум, которая в мае 2020 года родила ему дочку.

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