Американская певица Селена Гомес заметно похудела, поэтому не преминула случаем похвастаться своей фигурой

Звезда еще год назад получила в свою сторону много негатива из-за того, что сильно поправилась, передает Politeka.net. Однако в этом году звезда сбросила лишний вес и теперь с гордостью выставляет свою "изящность" напоказ.

Красотка приняла участие в новой фотосъемке для журнала "CR Fashion Book" в одежде собственного бренда.

На кадрах Селена блистала в разных нарядах и позах, показывая не только то, что она очень стильная, но и - стройная.

В частности, красотка выбрала платье в цветочек, сверкающую блузу, красивую юбочку и другое.

Например, на одном из кадров Селена предстала в вязаном боди на пуговицах, она эффектно выгнулась раскинув ножки в белоснежных колготках.

За два часа пост собрал более 2,5 млн лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали красотке много комплиментов, отметив ее естественность перед камерой.

"Сама страсть", - написал один из поклонников.

Напомним, Селена Гомес позировала в облегающей черной майке и штанах, благодаря чему видно ее явно похудевшую фигуру во всей красе.

«Только что закончила заполнять бюллетень!» - говорится в тексте сообщении.

Пользователи написали много комплиментов красотке за свежий и довольный вид.

Ранее сообщалось, что Селена Гомес опубликовала селфи со съемочной площадки своего нового клипа.

На фото, сделанном в гримерке, Гомес позирует в роскошном черном платье, однако, к сожалению, в кадр попала лишь его верхняя часть. Наряд приковывает к себе внимание глубоким декольте и оригинальной вставкой из полупрозрачной сетки.

Напомним, Селена Гомес сходит с ума: у звезды случился срыв, раскрыта причина.

Как сообщала Politeka, друг Селены Гомес рассказал о ее нервном срыве: Прислала видео, что хочет сделать.

Также Politeka писала, что Гомес в психбольнице рассказала об отношениях с Дженнифер Энистон.