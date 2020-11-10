Известная украинская певица Анна Седокова огорошила фанатов неожиданным утверждением

Новая публикация на ее странице в соцсети Instagram вызвала ожесточенные споры, сообщает Politeka.net.

Знаменитость знает, как привлечь к себе внимание и заставить фанатов заговорить о себе. Так и сейчас Анна выбрала для кадра откровенное черное платье, почти не скрывающее ее высокой груди и плеч.

Губы Седокова томно приоткрыла, что придало ее образу еще большей соблазнительности. Некоторые фанаты даже сравнили ее со знаменитой актрисой Моникой Белучии в пору ее молодости.

Однако, подписала снимок звезда сомнительным, даже скандальным утверждением, за что ей досталось от хейтеров.

"Найдите женщину с мозгом, у всех есть вагины", – написала исполнительница.

На свежий пост знаменитости отреагировали как поклонники, так и хейтеры. Одни хвалят Анну за неожиданный образ, другие – ругают и спорят с ней.

"😍😍😍😍 Вы так похожи здесь на Монику Белучи, в ее пик молодости))🔥🔥 Что правда то правда👍точно сказано 🔥 Что за чушь Вы прям озвучили мои мысли последних дней!!!! 👌🏼 Что ни день, то сенсация))) каждый мочит как хочет😂 🔥👍😄 И ведь не поспоришь👍👍👍😁😁 Фраза дня, я считаю 👍 Вау😍😍очень красивая 👏👏👏👏👏👏 Дерзко😍🔥 vaaaaaaau😍😍😍😍😍🐺 Я думала это Белуччи 🤭🤭🤭 Femme fatale В смысле, поясни Даже не скажешь что человеку 37 лет Типа Моника короче) Good idea👍", – пишут люди.

Ранее мы сообщали, что Анна Седокова огорошила фанов неожиданными переменами в своей жизни, сообщив, что теперь будет учиться. Получать образование Анна собралась не где-нибудь, а в самом престижном университете мира – Гарварде.

"Я уже записалась на онлайн обучение в Гарвард. Я в UCLA. Я меньше буду спать, меньше уделять время своей семье и больше себе. Ведь я хочу, чтоб мой мозг больше работал. И я знаю, что могу дать. Не всем . А моим людям. И я знаю кто они . Иногда это мотивация , иногда действие . Знания . Опыт", - написала она.

Напомним, что Седокова опозорилась вместе с любовником прямо на съемках

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