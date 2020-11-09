Известная фитнес-тренер Анита Луценко, звезда "Зважені та щасливі" поделилась рецептом осеннего лакомства
Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на Инстаграм Луценко.
Популярная тренер рассказала, как приготовить суфле из тыквы.
Продукты:
Тыква - 100г
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Рикотта сыр - 50г
Яйцо - 1шт
Корица - щепотка
Мед - 1ч.л.
Приготовление:
1. Тыкву нужно очистить от кожуры и запечь в духовке до мягкости. Можно также на сковороде без масла протушить;
2. Запеченную (или тушеную) тыкву пюрировать с желтком, сыром и корицей до однородной консистенции. Белок взбить до пиков и аккуратно вмешать в тыквенную массу. Если не получается взбить из-за небольшого количества - можно сразу пюрировать целое яйцо с тыквой и сыром, это влияет только на воздушность суфле;
3. Массу вылить в форму для маффинов/кексов и выпекать в предварительно разогретой духовке до 200С 15-20 минут. По желанию можно добавить немного меда на остывшее суфле.
Фолловеры Луцено отмечают, что получается действительно вкусно.
"Оо пробовала его, это бомба, а ещё если у тебя дни без сахара, то вообще взрыв🔥", "Вкусно, наверное😁👍 Жаль только, что питательных веществ в тыкве, скорее всего, не останется", - комментируют рецепт в Сети.
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