Известная фитнес-тренер Анита Луценко, звезда "Зважені та щасливі" поделилась рецептом осеннего лакомства

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на Инстаграм Луценко.

Популярная тренер рассказала, как приготовить суфле из тыквы.

Продукты:

Тыква - 100г

Рикотта сыр - 50г

Яйцо - 1шт

Корица - щепотка

Мед - 1ч.л.

Приготовление:

1. Тыкву нужно очистить от кожуры и запечь в духовке до мягкости. Можно также на сковороде без масла протушить;

2. Запеченную (или тушеную) тыкву пюрировать с желтком, сыром и корицей до однородной консистенции. Белок взбить до пиков и аккуратно вмешать в тыквенную массу. Если не получается взбить из-за небольшого количества - можно сразу пюрировать целое яйцо с тыквой и сыром, это влияет только на воздушность суфле;

3. Массу вылить в форму для маффинов/кексов и выпекать в предварительно разогретой духовке до 200С 15-20 минут. По желанию можно добавить немного меда на остывшее суфле.

Фолловеры Луцено отмечают, что получается действительно вкусно.

"Оо пробовала его, это бомба, а ещё если у тебя дни без сахара, то вообще взрыв🔥", "Вкусно, наверное😁👍 Жаль только, что питательных веществ в тыкве, скорее всего, не останется", - комментируют рецепт в Сети.

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