Таким его еще не видели

Украинский певец Иван Дорн решил сменить "работу"

Так, исполнитель, который ранее заявлял об уходе из музыки, засветился в программе Ксении Собчак.

В рамках шоу Иван Дорн вместе с Ксенией Собчак занялся уборкой мусора в российской столице.

Телеведущая задала вопрос, «сеющий раздор»: где грязнее — в Киеве или Москве.

Иван Дорн, на несколько секунд замыслившись и хмыкнув, ответил следующее: «Я не знаю, на самом деле… Думаю, что везде одинаково. Одинаково грязно…».

Также музыкант заявил, что не собирается лишний раз пиарить мэра Москвы Сергея Собянина, но признал, что под Киевом при уборке они сразу вынесли шесть пакетов с мусором.

"У меня нет никакого грязеизмерителя… Могу сказать, что в том месте, где мы были под Киевом, вынесли шесть пакетов мусора сразу же. Минут 15 нам понадобилось. Так что делайте выводы самостоятельно. А в пропаганде Собянина я не собираюсь принимать участие", - добавил он, отвечая на вопросы Ксении Собчак.

Напомним, Иван Дорн объявил о завершении музыкальной карьеры еще в декабре 2019 года.

По его словам, ему надоело петь и сейчас он хочет посвятить себя съемкам в кино.

Иван Дорн в общении с журналистами признался, что принял участие в съемках фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" и тогда его беспокоил лишь один момент - понравилась ли режиссеру его игра.

Автор картины остался доволен игрой Ивана Дорна и порекомендовал ему попробовать себя в новых ролях. Сам же Дорн заявил, что "завязывает с музыкой" на один год.

Напомним, Иван Дорн разозлил соцсети своими словами об АТО.

Как сообщала Politeka, Иван Дорн потанцевал с африканцами и выпустил клип.

Также Politeka писала, что Джаред Лето и Иван Дорн свели поклонников с ума совместным выступлением.