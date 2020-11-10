Популярность некоторых звезд не угасает с годами, и пусть они уже постарели, но все также любимы публикой

Известные герои боевиков и других фильмов о сильных и смелых мужчинах уже не выглядят так, как раньше, передает Politeka.net. Давайте посмотрим на постаревших, но все также любимых артистов сегодня.

73-летний Арнольд Шварценеггер сделал блестящую карьеру в кино и даже в политике. Его до сих пор называют "железным" Арни, пусть даже сейчас здоровье подводит артиста. Недавно любимец миллионов пережил операцию на сердце. И, да пусть с годами он "сдал", но все же держится "бодрячком".

Сильвестр Сталлоне в молодости многие часы проводил в спортзале, чтобы добиться своих идеальных мускулов. Даже сейчас артист хотя и реже снимается в кино, все же продолжает поддерживать себя в форме и мотивирует на это поклонников. Однако все же года отражаются на внешности.

65-летний "крепкий орешек" Брюс Уиллис со времен известной картины уже давно бреется на лысо. Артист заметно изменился, его кожа покрылась морщинами, однако при этом он смог завоевать сердце 42-летней актрисы Эммы Хемминг, с которой в браке уже более 10 лет.

Жан Клод Ван Дамм продолжает сниматься в кино, разрабатывает собственную программу тренировок, а его физической подготовке и фигуре можно только позавидовать. Тренируется актёр через день: один день занятий, один – восстановление. Кардио он старается выполнять трижды в неделю.

Джеки Чан начал сниматься в фильмах почти 60 лет назад, и он до сих пор продолжает заниматься кинокарьерой. В последнее время Чан пытается уйти от образа мастера боевых искусств и полнее раскрыть свое актерское мастерство.

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