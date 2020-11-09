7 ноября не стало известного украинского кинопродюсера Юрия Минзянова

64-летнего маэстро нашла мертвым в его квартире в Киеве родная сестра. Накануне во время телефонного разговора продюсер жаловался родственнице на боль в грудине. На следующий день утром он перестал выходит на связь, поэтому сестра отправилась к нему домой.

О смерти легендарного деятеля украинской киноиндустрии сообщила на своей страничке в соцсети Фейсбук компания Star Media, с которой он сотрудничал более десяти лет.

"Сегодня от нас ушла легенда - Yura Minzianoff! Наш друг, коллега, Учитель, гуру и просто хороший человек! В это невозможно поверить. Невозможно понять и принять. Мы не можем передать боль этой потери. Все, что он творил будет жить вечно! Царство ему небесное и Светлая память!", - говорится в сообщении.

В настоящее время причина смерти неизвестна, она будет установлена после вскрытия. Стоит отметить, что в 2007 году Минзянов пережил инфаркт.

Украинские актеры и режиссеры с теплотой вспоминают знакомство и сотрудничество с продюсером на своих страничках в соцсети Фейсбук.

"Дорогой Yura Minzianoff! Это очень трудно принять ... этот факт, что физически Вы уже здесь ((( Будто мозг пытается что-то втолковать себе (, но это все бесполезно... Вы большой потерей для нашего киномира...", - пишет актриса Ирма Витовская.

"Юрочка, если вы еще читаете фейсбук, а хочется верить хоть в какую-то ерунду, вы увидите сколько хороших слов пишут о вас самые разные люди. Как хорошо, что я успела поблагодарить, но хочу еще раз и еще раз сказать, как я бесконечно благодарна за все, за вашу веру и доверие, за последовательность, за уроки и команду...", - откликнулась режиссер и сценарист Наталья Ворожбит.

"Ушел из жизни человек, который помог мне воплотить одну из самых сумасшедших концепций в истории украинского кино. Искренне благодарен ему за смелость, доверие и данную мне возможность. Yura Minzianoff был безусловно харизматичной и творческой личностью, человеком идейным, человеком с интеллектуальным стилем и позицией", - попрощался с легендой режиссер Роман Перфильев.

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