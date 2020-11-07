Сердце Владимира Шовковского перестало биться
Трагическую новость в своем личном Facebook сообщил лично Александр Шовковский.
Известно, что трагедия произошла в пятницу, 6 ноября.
Александр Шовковский, который по результатам выборов попал в Киевсовет, не указал причину смерти отца, и разместил в микроблоге траурный снимок.
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Как известно, Владимир Шовковский родился на Западной Украине и учебу начинал еще в Дрогобычском педагогическом институте. После службы в армии переехал в Киев, где получил строительную специальность.
"Александр Владимирович примите мои соболезнования. Пусть Бог даёт сил Вам и вашей семье", "Саша, наши соболезнования, мы с вами", "Мои соболезнования, очень жаль, очень, крепитесь!", "Дай бог сил Ольге Корнеевне и всей вашей семье", - поддержали бывшего футболиста простые украинцы в комментариях.
Ранее мы рассказывали, что скончался писатель-сатирик, народный артист Украины Михаил Жванецкий, который последнее время жил в Москве.
Ему было 86 лет.
Как известно, еще в прошлом месяце легендарный Михаил Жванецкий объявил о прекращении концертной деятельности на фоне слухов о том, что медики якобы диагностировали у него рак предстательной железы.
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