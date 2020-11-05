Экс-жена звезды «Х-фактора» Олега Кензова утверждает, что он ее избивал

Как пишет Politeka.net, об этом Наталья Ярмоленко, известная под псевдонимом DJ Madonna, рассказала в интервью в программе «Зірковий шлях» на телеканале «Украина».

Женщина утверждает, что из-за ревности Кензов часто ее избивал, душил и поколачивал. Она же прощала любимого. Наталья рассказала несколько ужасающих эпизодов из их совместной жизни. Например, однажды Олег приревновал к хозяину клуба, где они выступали. По возвращению домой он устроил женщине сцену ревности.

«Он повернулся и стал меня со всей силы душить. Он меня душил так, что я не знаю, как откинула его от себя», - призналась Наталья.

По словам девушки, один раз он избил ее так сильно, что она обмочилась.

«Олег вызвал лифт, затащил меня и начал бить», - отметила плачущая женщина.

Кроме этого, однажды он поднял руку на ее сына от первого брака.

Женщина не скрывает, что множество раз закрывала глаза на побои и прощала Кензова.

Стоит отметить, что сам Кензов обвинения опровергает, заявляя, что это клевета.

В комментариях стали осуждать артиста.

«Мужчина, который ударил женщину, не может называться мужчиной!», «А как еще о себе заявить? Только таким способом, если таланта ноль», «Дыма без огня не бывает», «он в какой то передаче сам признавался в таком», «Мне он никогда не нравился», «Такой милаха, никогда бы не подумала, что так закомплексован в себе, что такое вытворяет», «Ужас никогда бы не подумала, что Олег такой урод», - пишут пользователи сети.

Напомним, что судья Х-Фактор Соседов устроил публичные разборки с Лолитой, очевидцы раскрыли детали.

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