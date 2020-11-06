Популярный советский фильм «Ирония судьбы или с легким паром» вышел на экранах в Новый год в 1975 году

Как сообщает Politeka.net, с тех пор фильм стал одним из самых любимых среди жителей стран СНГ. Особой традицией стало смотреть этот фильм в новогодние праздники. С тех пор любимцы миллионов сильно постарели и изменились.

Главная звезда фильма, польская актриса Барбара Брыльска никогда не пропадала с телеэкранов. После «Иронии судьбы» она продолжила сниматься в Польше и других странах. Правда, со временем ее стали все чаще приглашать в российское кино.

Андрей Мягков продолжал играть в театре и сниматься в кино вплоть до 2010 года. Сейчас актеру уже 82 года.

85-летняя Валентина Талызина недавно стала гостьей шоу «Секрет на миллион», где рассказала, почему поссорилась с Брыльской и Ахеджаковой. Выглядит актриса на свой возраст просто превосходно.

"Талызина чересчур обидчивая. Все хреновое, а она хорошая", - прокомментировали поклонники выпуск с ней.

Лие Ахеджаковой 82 года. Она продолжает активно сниматься в кино. Выглядит актриса отлично.

Актриса Ольга Науменко, которая сыграла обманутую главным героем Галю, была одной из самых молодых в актерском составе. Сегодня ей 70 лет.

Добавим, что исполнитель роли Ипполита, актер Юрий Яковлев умер в 2013 году, успев перед этим сняться в продолжении «Иронии судьбы».

Напомним, что несчастье произошло в семье звезды фильма «Ирония судьбы, или С легким паром»: держится из последних сил.

Как сообщала Politeka, звезду «Иронии судьбы» срочно госпитализировали: «пережила атаку…», первые подробности.

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