65-летняя певица Лариса Долина ошеломила дерзким нарядом

Снимок артистки в Инстарам показала ее дочь, передает Рoliteka.net.

На фото Долина запечатлена в черном шелковом костюме и ботинках с высокой штуровкой. Пикантности образу добавляет яркий макияж в стиле «smoky eyes».

«Это кто такой без фильтров», — подписала пост дочка Долиной.

Отметим, на образ Долиной бурно отреагировали в Сети.

«Ларисе Александровне нужен инстаграмм❤️😍😘богиня самая лучшая на земле», «Бомбита», «Вау», «Просто отвал башки», «Вай, ну тут слов нет», «Ларисочка !!!! Суппппперррр !!!», «Это кто то очень харизматичный и стильный», «Люблю Долину! Всего добилась сама!!!! Голос супер!!!! Не папина дочка,а работяга и просто прекрасная баба!!!», «Красавица», «Классная! Прям Рок - Дива!», «Вау Бомба. Бомбезно просто. Ловите меня я сейчас упаду от такой красоты ❤️😘», «Вау, здорово как», «Ах, какая женщина!! Какая женщина!!🌹🌹🌹», «Крутая», - засыпали артистку комплиментами.

Однако образ Долиной понравился не всем.

«Молодящиеся бабули - это смешно. Неужели вы не понимаете? Очень хороший, мощный голос и плохой вкус. Поменяйте стилиста и не обижайтесь, пожалуйста», «Хэлуин? Из фильма ужасов. Смешно», «Ужас», - пишут в комментариях.

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