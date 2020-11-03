Очільник держави Володимир Зеленський відповів на різке звернення армянського режисера, з яким він раніше знімався

Відповідь була оприлюднена офіційним Telegram-каналом президента України.

Зокрема, режисер Сарік Андреасян, який знімав Зеленського у фільмі "Служебний роман. Наш час", звинуватив президента України "у поставках зброї" Азербайджану.

Окрім цього, одіозний режисер заявив, що в української влади "руки в крові".

Зеленський, у свою чергу, не забарився із відповіддю. Він попередив режисера, що російська пропаганда продовжує обріхувати Україну, заявляючи, що Київ нібито постачає "фосфорні бомби" на Кавказ.

"Тому, перш ніж казати щось про Україну, потрібно правдиво відповісти самому собі на просте питання: кому вигідно брехати про війни і про Україну? Чесно кажучи, мені особисто дуже шкода, що ти, людина, якій я відкрив двері свого дому і яка чудово знає мій внутрішній світ і мої цінності, так легко повівся на чужу пропаганду. Можна ж було запитати в мене особисто? Чи ні?", - запитав він у режисера, з яким працював десять років тому.

Український президент також не розуміє, чому Сарік Андреасян мовчав, коли до України прийшли війна та російські окупанти.

"Де ж був ти, коли війна прийшла до України і коли гинули наші діти? Коли гинули громадяни України вірменського походження, а їх не один і не два, а десятки! Що особисто ти сказав тоді проти агресії? Нічого? Розумію. Тому що це була не твоя війна! А сьогодні страшно стало, тому що цей жах прийшов і до твоєї домівки", - продовжив Зеленський.

Підсумовуючи президент додав, що Україна виступає проти постачання зброї будь-кому, на відміну від країни-агресора.

"Бо війни для неї – це хліб і кров. Мораль не може бути подвійною – для себе та для інших. Подумай про це. І, до речі, мого сина не звуть Марком", - емоційно резюмував Володимир Зеленський, відповідаючи на звинувачення Саріка Андреасяна.