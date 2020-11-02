Экс-жена бывшего капитана «Динамо» Николая Морозюка Ирина впечатлила роскошными формами в одной майке

Снимки были опубликованы в Instagram, передает Politeka.

Так, на опубликованном снимке Морозюк позирует в тесной майке, элегантно двигаясь на камеру. Из-за того, что под топом ничего не было, в кадр попало явно лишнее. Однако поклонников знаменитость избавила от возможности что-либо сказать.

Ролик был опубликован на странице красотки в Stories.

До этого мы рассказывали, что бывшая жена экс-игрока "Динамо" Николая Морозюка Ирина похвасталась отдыхом.

На фото Ирина позировала в цветных штанах и бикини на веревочках. Красотка лежала на шезлонге, а образ дополнила бейсболкой с надписью "Королева". Девушку снимали сверху, пока она тянула руки вверх. На фото можно заметить и знаменитое тату в виде поцелуя губ на груди.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь кадр был выброшен в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Бестия".

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