Выходя на сцену, артисты показывают лучшие образы и уверено справляются со своими ролями или концертными выступлениями

Однако мало кто знает, что перед тем, как начать важное дело, выйти на красную дорожку или на концертную сцену, у звезд есть свои суеверия, влияющие на их жизнь. Одни молятся, другие поклоняются духам, третьи боятся близости с мужчиной, думая, что тот похитит их энергию. Представляем вам топ звезд, следующих странным суевериям.

Как оказалось, со слов самой звезды ранее, Настя Каменских не фотографируется перед самим выходом на сцену, точнее, не делится фото перед концертом. Артистка уверена, что это забирает энергию. К такому же выводу пришел и ее супруг – Потап.

Меган Фокс, известная после роли в «Трансформерах» и других кассовых фильмов, боится летать, поэтому каждый раз в самолете слушает Бритни Спирс. Звезда переживает, что умрет во время падения самолета и верит в то, что песни Бритни ее сберегут

«Я точно знаю, что мне не суждено умереть, слушая Бритни Спирс. Когда летаю, всегда включаю ее в наушниках, потому что знаю, что самолет не упадет, если я слушаю Бритни», - серьезно рассказала однажды Меган.

Участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха перед тем, как оказаться на сцене, занимает уверенную позу:

«Прежде чем выйти на сцену, мне очень помогает уверенная поза – поза победителя. Я расставляю руки по бокам, выпрямляю спинку и немножко приподнимаю голову. Ведь я же Виктория, – говорю я себе. И выхожу для того, чтобы победить», - рассказывает Смеюха.

Супермодель Хайди Клум вообще носит в сумке маленький сверток с зубами.

«У нас в Германии нет зубной феи, поэтому я положила их в небольшую сумочку. Маленькие, большие, мудрые… Я не знаю, это удача или просто сумасшедшая вещь, которую я делаю,» - шокировала однажды суперзвезда.

Злата Огневич, Камалия, Ольга Горбачева, Павел Зибров и многие другие молятся по ночам во время своих концертов, точнее, перед самым начало для удачного выступления.

Дженнифер Энистон также боится летать, поэтому верит, что надо заходить в самолет исключительно с правой ноги, трижды постукивая по внешней поверхности самолета рядом с дверью.

Ким Кардашьян также не особая любительница полетов, поэтому поднимается по трапу и заходит в самолет исключительно с правой ноги.

«У нас в семье все так делают: как только почувствуешь тряску, сразу же хватайся за волосы», — рассказывает Ким, говоря о том, что делает при малейшей турбулентности. Также справиться со страхом летать, по признанию знаменитости, ей помогает молитва.

Знаменитый актер Кит Харингтон на протяжении многих лет он повсюду носит с собой ручку, подаренную ему в детстве. Стоит отметить, что эта самая ручка и по сей день с актером, хотя, по его же признанию, он теряет абсолютно все.

Напомним, появились подробности о заболевании звезд "Игры престолов" и других знаменитостях, которые болеют коронавирусом.

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