Популярная украинская певица Даша Астафьева огорошила фанатов новым видеороликом

Так, на сцене шоу Маскарад харизматичный Кенгуруша исполнил новые зажигательные танцы, чем здорово порадовал зрителей.

Politeka напоминает, что на этом шоу команды соревнуются между собой за возможность отгадать, кто же скрывается за экстравагантным образом супергероя.

"Сражаются" две команды: ПТП в составе Потапа (Алексея Потапенко), Натальи Могилевской и Юрия Ткача и MONATIK, в котору вошел сам MONATIK, а также MARUV (Анна Корсун) и Влад Яма.

"Кенгуруш очень ждала момента, когда мы с вами сможем обсудить это яркое интригующее шоу) Кто смотрел? Расскажите в комментариях есть сходство, какие песни и какие герои любимые?", – подписала пост Даша Астафьева.

Но самое большое внимание ее почитатели обратили на второй видеоролик, выложенный звездой.

В один из моментов Потап буквально заглянул под юбку Астафьевой, выпятившей свою "пятую точку".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даша Астафьева (@da_astaf ieva) 2 Ноя 2020 в 3:44 PST

Фанаты в комментариях бурно отреагировали на эти кадры.

"😲😲😲😲 вау Дашуля моя Даша, это было ВАУ!!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️ Шикарная, я не ожидала и была в восторге😍🔥🔥🔥 Кенгуруш - самый классный герой👍 Такая зажигалочка❤️ Это лучший персонаж на этом шоу👏🏻🔥 Дашулик, Душа моя ! Это невероятно фантастическое перевоплощение ! Эстетический оргазм от твоего образа получила вся страна !)) ТАЛАНТИЩЕЕЕ!!! Горжусь и люблю безгранично!🤩💋💋💋 Самая сексуальная кенгуру❤️", – написали они.

Ранее мы писали, что Даша Астафьева огорошила фанатов, расставив ноги перед легендарным фотографом Соней Плакидюк.

"И это еще до массажа. Что же будет после", - говорит Плакидюк.

Уточним, что на заднем фоне видно Астафьеву в «невидимом» белье, которая зажигательный танец с бокалами в руках. Уточним, что звезда находилась явно в приподнятом расположении духа.

Однако поклонникам знаменитость не разрешила высказать свое мнение о формах кумира, опубликовав ролик в Stories.

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