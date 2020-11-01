Известная фитнес-модель Янет Гарсия показала, как встретила Хэллоуин

На фото Янет показалась в образе ведьмы. Красотка была в нижнем белье, а в руках держала метлу. Образ Гарсия дополнила стильной шляпкой с вуалью. Модель стояла у панорамного окна и демонстрировала упругие ягодицы, которые оказались почти не прикрыты. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Заклинаю тебя", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 500 тысяч лайков и написали комментарии:

"Позволь мне быть твоим бу", "Пожалуйста, сделай!!!", "Это сыграно, просто не будет слишком зарастать", "Эффектная маленькая ведьма", "ей нужны только фанаты", "Похоже, ее только что ругали", "Эта фотография сделала мой день", "Я хочу быть метлой, на которой ты собираешься ездить, я люблю тебя", "Боже, мой святой небесный отец", "Какая богатая маленькая ведьма, чтобы делать богатые вещи", "Эта ведьма забери меня".

Сообщалось, что знаменитая фитнес-модель Николь Амато показала яркие кадры в пикантном костюме.

На новом фото она предстала в образе современной ведьмы. Для этого Николь примеряла гольфы и синий пиджак с крупными золотыми пуговицами.

Напомним, фитнес-модель Янет Гарсия в топе и мини-шортиках задрала ножку выше головы

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