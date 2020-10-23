Известная украинская актриса Ксения Мишина, которая стала участницей проекта "Холостячка" поделилась в соцсетях интересным видео

Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости, Ксения выложила вдохновляющий ролик, посвященный первой вечеринке шоу "Холостячки".

В один из моментов ролика Ксения восклицает: "Пойдите вон", во втором фрагменте властно указывает "Ступай отсюда", в третий раз произносит "Холоп должен знать свое место, ежели позабыл, так надо напомнить!".

Напомним, Мишина стала известна после роли в сериале "Крепостная". Эта роль особенно полюбилась украинским зрителям, благодаря чему ее пригласили принять участие в проекте "Танцы". В паре с Женей Котом Мишина одержала победу в проекте, обогнав даже гимнастку Ризатдинову.

"Ну все, открываем все карты!!!Смотрите, первая вечеринка «Холостячки» без цензуры🌟 Девочки, цените себя, любите, помните, все начинается с вашего отношения к себе! Делай репост этого вдохновляющего ролика себе в сторис и отмечай меня , чтобы как можно девушек вспомнили, что мы обладаем потрясающей силой и красотой, когда уверенны в себе!", – подписала видеоролик актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua) 23 Окт 2020 в 1:41 PDT

Фанаты наперебой начали лайкать этот пост актрисы, попутно оставляя под видео свои комментарии.

"Клас а коли фільм буде???. Самого-самого желаем Восхитительно У меня слеза потекла😢❤️ 😚😚😚😚 Удачи Люблю Дуже чекаю Вы просто класс Классссс Лана просто любовь😍😍 (спасибо за выбор песни Классный ролик👌 Удачи в любви красивой и взаимной! 😍❤️ Огонь 🔥🔥🔥🤣🤣🤣", – написали они.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина показала соблазнительные формы под солнышком. На фото Мишина позирует в черном купальнике, лежа на пляже. Красавица дополнила образ очками, а волосы собрала в хвост. На втором кадре Ксения уже более крупным планом и показывает пятую точку на камеру.

Победительница «Танців з зірками» Ксения Мишина насмешила видео со своими «пытками» перед холодильником.

На опубликованном в Инстаграм ролике Мишина предстает в роли жертвы «жестоких пыток». Актриса сидит на стуле перед холодильником со связанным руками и заклееным ртом. Под ее глазами заметны круги от размазавшейся туши, будто от слез, а сама знаменитость выглядит измученной.

Напомним, победительница "Танців з зірками" взбудоражила роскошными формами

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