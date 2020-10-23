Децентрализация является одной из главных реформ в Украине, поэтому ни в коем случае нельзя допустить ее свертывания

Об этом на своей странице в Facebook пишет экономист-международник Людмила Ковалевская.

Она объяснила, почему децентрализация так важна.

«Все, кто имел отношение к этой реформе, знают, какое исключительное внимание ей уделяли наши европейские партнеры. Потому что децентрализация является институциональным базисом демократии. И именно поэтому она была невозможной во времена Кучмы и Януковича. И даже речи о ней нет в России», - отметила экономист.

Ковалевская добавила, что результаты внедрения децентрализации уже ощутимы.

«И именно благодаря этой реформе увеличились бюджеты городов и объединенных территориальных общин. Не надо больше деньгами идти на поклон в высокие кабинеты», - говорится в сообщении.

«Мы не допустим сворачивания этой реформы и ручного управления из Офиса Президента. Мы защитим демократию и европейский выбор Украины», - подчеркнула Людмила Ковалевская.

Децентралізація - слово, яке мало розуміють. Але це одна з найголовніших реформ нашої країни. Усі, хто мав відношення... Gepostet von Людмила Ковалевcька am Samstag, 17. Oktober 2020

Напомним, Ковалевская баллотируется в Киевский городской совет от Голосеевского района под номером 1 от партии Европейская Солидарность.

Она – кандидат экономических наук, политконсультант, директор компании "Левстар", которая занимается привлечением инвестиций для реализации украинских проектов.

Ковалевская окончила Харьковский национальный экономический университет по специальности "международные экономические отношения", затем – защитила диссертацию, работала доцентом, автор десятков научных трудов и монографии в сфере финансов и экономики предприятий.

Кроме того, одновременно с преподаванием изучала политический и коммерческий PR, и постепенно начала предоставлять консалтинговые услуги, сотрудничая с разными кандидатами, политическими партиями и коммерческими предприятиями.

Это, со временем, стало ее настоящим увлечением и бизнесом. У Людмилы Ковалевской за плечами солидный багаж политической деятельности. Она, как секретарь украинской делегации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, отстаивала позиции Украины на международной арене и изучала опыт европейских стран в сфере местного самоуправления и городского управления.

Экономист-международник Людмила Ковалевская уверена, что для реализации потенциала Киева, нужны знания и ясное видение результата.

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