Кто в зоне риска

Украинцам объяснили, кто может пострадать после блокировки ТВ на территории страны

Об этом пишет Обозреватель.

Согласно информации, блокировка запланирована на ноябрь 2020 года.

Так, 16 ноября компания LG обновит программное обеспечение, которое встроено в телевизоры.

После автоматической установки на несертифицированных устройствах услуги Smart TV "могут быть полностью недоступны или существенно ограничены". В компании предупредили, что это коснется моделей телевизоров, которые были выпущены в 2020 году.

Однако, как уверяют в LG, речь идет исключительно об отключении конкретных цифровых сервисов и приложений, а на передачу ТВ-сигнала обновление програмного обеспечения никак не отразится. Изменения официально вступят в силу 16 ноября 2020 года.

Под "раздачу" попадут телевизоры, у которых на задней крышке нет маркировки ЕАС. Ее наличие подтверждает, что устройство прошло все лабораторные испытания и процедуры оценки.

Ранее мы рассказывали, что в Украине произошла масштабная кодировка спутникового сигнала в Украине.

Заблокированными оказались телеканалы, которыми владеют крупнейшие медиагруппы: "Медиа Группа Украина" ("Украина", НЛО TV, "Индиго"), "1+1 Media" ("1+1", "2+2", ТЕТ, УНИАН, "Плюсплюс", "Бигуди"), StarLightMedia (СТБ, "Новый канал", ICTV, М1, М2, "ОЦЕ ТБ") и Inter Media Group ("Интер", НТН, К1, К2, "Мега", "Пиксель", Zoom, "Enter-фильм").

Масштабной блокировкой монополисты хотят развить рынок платного ТВ и "приучить" своих клиентов к качественному контенту, за который нужно ежемесячно платить.

Напомним, сколько каналов в Украине удалят навсегда.

Как сообщала Politeka, украинцам будут отключать телевидение: кому стоит волноваться.

Также Politeka писала, что в Украине откладывают переход на инновационное ТВ.