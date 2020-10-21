Украинцам объяснили, кто может пострадать после блокировки ТВ на территории страны
Об этом пишет Обозреватель.
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Согласно информации, блокировка запланирована на ноябрь 2020 года.
Так, 16 ноября компания LG обновит программное обеспечение, которое встроено в телевизоры.
После автоматической установки на несертифицированных устройствах услуги Smart TV "могут быть полностью недоступны или существенно ограничены". В компании предупредили, что это коснется моделей телевизоров, которые были выпущены в 2020 году.
Однако, как уверяют в LG, речь идет исключительно об отключении конкретных цифровых сервисов и приложений, а на передачу ТВ-сигнала обновление програмного обеспечения никак не отразится. Изменения официально вступят в силу 16 ноября 2020 года.
Под "раздачу" попадут телевизоры, у которых на задней крышке нет маркировки ЕАС. Ее наличие подтверждает, что устройство прошло все лабораторные испытания и процедуры оценки.
Ранее мы рассказывали, что в Украине произошла масштабная кодировка спутникового сигнала в Украине.
Заблокированными оказались телеканалы, которыми владеют крупнейшие медиагруппы: "Медиа Группа Украина" ("Украина", НЛО TV, "Индиго"), "1+1 Media" ("1+1", "2+2", ТЕТ, УНИАН, "Плюсплюс", "Бигуди"), StarLightMedia (СТБ, "Новый канал", ICTV, М1, М2, "ОЦЕ ТБ") и Inter Media Group ("Интер", НТН, К1, К2, "Мега", "Пиксель", Zoom, "Enter-фильм").
Масштабной блокировкой монополисты хотят развить рынок платного ТВ и "приучить" своих клиентов к качественному контенту, за который нужно ежемесячно платить.
Напомним, сколько каналов в Украине удалят навсегда.
Как сообщала Politeka, украинцам будут отключать телевидение: кому стоит волноваться.
Также Politeka писала, что в Украине откладывают переход на инновационное ТВ.